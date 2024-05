Lautaro gelo Inter-agente | pure 10 milioni sono troppi ricordate le prestazione opache in Champions

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

Martinez, è scontro tra l'e l'. Il club non ha gradito né l'aver messo in piazza gli affari di casa né l'aumento delle richieste. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: Il pallone passa a. Si trova davanti alla porta spalancata e deve scegliere se fare gol, opse tirare ancora oltre la traversa. Adesso, infatti, spetta a lui, e soltanto a lui, decidere se venire incontro alle necessità dell', oprestare sulla richiesta di 12a salire, per il rinnovo del suo contratto. Nel primo caso, le trattative proseguiranno con rinnovato ottimismo, al fine di trovare un'intesa che possa soddisfare tutti. Altrimenti, sarà rottura. Nel braccio di ferro tra il campione del mondo argentinoMartinez e l'per il rinnovo delle condizioni contrattuali è emerso il dato opaco delle sue prestazioni inLeague dall'incontro tra la dirigenza nerazzurra e l'avvocato Camaño, l'dell'argentino.