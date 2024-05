Lautaro e Inter le distanze non si accorciano Questione di soldi e ora il Psg ci prova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) La trattativa per il rinnovo di contratto diMartinez non sarà corta come speravano all’. C’è da lavorare sulle, quella tra l’offerta (8,5-9 milioni più bonus) del club e la richiesta del giocatore (non meno di 12), ritenuta tutt’ora troppo alta. Ieri, dopo settimane di tensioni più o meno velate, di dichiarazioni a mezzo stampa dell’agente Alejandro Camano che hanno un po’ indispettito i vertici di via della Liberazione, il procuratore e i dirigenti dell’area sportivaista si sono incontrati in un albergo lontano dalla sede per riallacciare i rapporti. È rimasta la volontà reciproca di proseguire insieme e di trovare una soluzione, ma sono rimaste anche le posizioni non così vicine in termini economici. L’obiettivo sottolineato sia dal ds Ausilio che dall’ad Marotta di chiudere laentro l’inizio del campionato oggi sembra complicato, a meno che l’attaccante (che ieri è stato ragguagliato dall’agente in vista di un prossimo incontro e per il quale ha chiesto informazioni il Paris Saint-Germain) non faccia un passo deciso verso il club.