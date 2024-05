L’atto di accusa di Crosetto al convegno di Confindustria | siamo diventati rappresentanti delle auto cinesi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 31 maggio 2024) “L’Europa si è più impegnata a regolamentare che a dare spazio alla crescita. Gli altri hanno iniziato a farci concorrenza e abbiamo iniziato a scomparire in settori dove eravamo leader, finendo per accontentarci di fare idi. Se non crei condizioni di sviluppo le aziende si spostano, questa è la sfida esistenziale della Europa, e non è una sfida politica o partitica”. Così il ministro della Difesa, Guido, in video collegamento con ildei Giovani imprenditori dia Rapallo: duro attacco d’all’Europasi è detto convinto che “l’Europa non possa vivere così. Se non crei condizioni di sviluppo le aziende si spostano, questa è la sfida esistenziale della Europa, e non è una sfida politica o partitica ma di sopravvivenza”.