L’Atalanta riceve la medaglia d’Oro dalla Città di Bergamo Gasperini commosso | Usciremo da qui più forti

(Di venerdì 31 maggio 2024). In una seduta straordinaria del Consiglio Comunale venerdì (31 maggio), l’ultima presieduta dal sindaco Giorgio Gori al termine del suo decennio in carica,è stata insignita delladelladiper la straordinaria vittoria dell’Europa League. Nella cornice della sala consiliare di Palazzo Frizzoni presente la squadra al gran completo, insieme alla dirigenza, con Antonio e Luca Percassi, Umberto Marino, al co-chairman Stephen Pagliuca e a mister Gian Piero, seduti insieme al sindaco Giorgio Gori. “Spero di non piangere”, afferma Ferruccio Rota, presidente del Consiglio Comunale, aprendo la seduta, sottolineando come il successo abbia rappresentato, tra le altre cose, anche “una ripartenza sociale collettiva”.