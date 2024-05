L’Ascoli e l’iscrizione in serie C I fondi grazie agli imprenditori locali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ascoli,è okal supporto degliascolani. Le attenzioni del club di corso Vittorio restano fortemente focalizzate sulladi adempimenti che il Picchio sarà chiamato ad effettuare entro la giornata odierna e poi entro il decisivo 4 giugno. Le due importanti scadenze sono arrivate e se si riuscirà a condurre in porto la nave nella prima delicatissima partita legata al pagamento degli stipendi nonché degli emolumenti Inps, Irpef di tesserati e dipendenti sarà esclusivamente attraverso le risorse economiche erogate da alcune aziende del territorio in favore della società. La seconda spinosa questione, quella della cessione, poi sarà il secondo scenario da affrontare nella prima metà di giugno. Con queste somme si è potuta coprire anche la residua parte delle spese complessivamente stimate oltre i 2 milioni di euro, proprio come vi avevamo ben descritto su queste righe qualche settimana fa.