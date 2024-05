Lasciare nelle mani dei partiti la scelta dei candidati vuol dire alimentare la corruzione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) di Sergio Bagnasco Esiste una relazione tra sistema elettorale e? Tanti indizi portano a ritenere che una relazione esista e sia pure stretta. In ogni caso diche investe il mondo politico ci imbattiamo in politici corrotti o in personaggi di fiducia di un politico. Ogni volta ci chiediamo, perché è stato scelto costui? Perché gli è stata assegnata quella funzione? Questi interrogativi rimandano ai criteri dideie all’affidamento degli incarichi, politici e gestionaliaziende pubbliche o dovunque scorra denaro pubblico. In ogni caso, è storicamente e giudiziariamente accertato che il consenso in Italia spesso è comprato con metodi clientelari, trasformando i diritti in favori o comprando il voto.