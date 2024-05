L’Arma dei carabinieri cerca 3 852 allievi in ferma quadriennale

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 31 maggio 2024) Opportunità di lavoro per quasi 4 mila persone in Italia.dei.852in. Il bando del concorso pubblico è stato pubblicato il 27 maggio. Le domande per partecipare possono essere presentate online entro e non oltre le 23:59 del 26 giugno. Ecco come e i requisiti richiesti. Il nuovo concorso prevede il reclutamento di 3.852carabinieri. I posti saranno così suddivisi: 2.675 sono riservati ai volontari inprefissata (Vfp) in servizio o in congedo, di età non superiore a 8 anni compiuti, e ai volontari inprefissata iniziale in servizio, di età non superiore a 25 anni compiuti. 1.145 posti sono aperti a tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti richiesti nel bando; 32 posti – di cui 22 tratti dai Vfp e 10 tratti dai civili – sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo.