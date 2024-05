Fonte : sbircialanotizia di 31 mag 2024

Si stima siano mezzo milione in Italia: sono i 'rare sibling', bambini e ragazzi fratelli e sorelle (sani) dei malati. Si stima siano mezzo milione in Italia i bambini e gli adolescenti che vivono in queste famiglie, ecco cosa sognano Hanno la stoffa di autentici supereroi, ma purtroppo uno dei loro 'doni' è quello dell'invisibilità.

L’appello più attenzione per i ragazzi invisibili fratelli dei malati rari’