Lapi Gelatine è diventata una realtà internazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) A quasi tre anni di distanza,torna interamente nelle mani della famiglia. Era infatti il 2021 quando lo storico produttore, fondato a Empoli nel 1966 e specializzato ine peptidi di collagene per l’industria farmaceutica, aveva deciso di cedere il 5% della propria azienda al fondo Sviluppo Imprese Centro Italia (Sici) per finanziare in parte l’acquisto del 60% dell’azienda spagnola Juncàs, produttrice didi origine suina e idrolizzati di collagene per il settore alimentare. Un’operazione, in partnership con la holding di diritto spagnolo Disproinvest, co-finanziata dalla famiglia, con un investimento a titolo di semi-equity, e da Banca Monte dei Paschi di Siena. Ora la famiglia ha nuovamente acquisito il 5% ceduto a Sici, tornando ad essere socio unico dell’azienda.