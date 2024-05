L’ANSA sul valzer di panchine in Europa

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 31 maggio 2024)ha pubblicato un articolo che descrive i diversi cambi dinei campionati europei più rappresentativi. Tante le big d’che hanno cambiato la guida tecnica. ANSA, Flick a Barcellona Così l’agenzia di stampa: “A campionato finito entrano nel vivo le manovre di mercato: a cominciare dai cambi in panchina. Il Barcellona dopo l’addio a XAVI ha ufficializzato oggi l’arrivo in panchina di Hans FLICK. Il tecnico tedesco ha firmato un contratto biennale, fino al 2026, nella sede del club insieme con il presidente Joan Laporta.” ANSA, i cambi in Inghilterra “Spostandosi in Inghilterra, è questione di ore per l’annuncio di Enzo MARESCA come allenatore del Chelsea: l’ex vice di Guardiola al City e attuale allenatore del Leicester (fresco di promozione in Premier) è vicinissimo alla chiusura: da definire solo gli ultimi dettagli.