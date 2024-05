Lanciata da Coop ‘Foresta Blu’ nuova campagna per protezione praterie di Posidonia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag. (Adnkronos) – Al via, ladiper il monitoraggio, il ripristino e ladi tratti didioceanica, importantissima sentinella della qualità dei nostri mari.di queste piante marine saranno monitorate, riforestate e protette nel biennio 2024-2025 nel mar Tirreno (Liguria e Toscana) e nel basso mar Adriatico (Puglia).Laoceanica è una pianta marina, endemica del mar Mediterraneo, dalle straordinarie potenzialità: ogni metro quadrato di prateria può generare quotidianamente da 4 a 20 litri di ossigeno e rappresenta un habitat ideale per la biodiversità e un luogo eletto di riproduzione e nursery. La sua presenza aiuta lo stoccaggio sottoterra di anidride carbonica e le sue foglie sono dimora permanente per circa il 25% delle specie marine del Mediterraneo.