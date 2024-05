L’allarme di Salvini | Stiamo andando verso la terza guerra mondiale

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il leader del Carroccio ammette di avere il timore che se si va avanti in questo modo si rischia tanto: “C’è ancora e sempre la possibilità di fare la pace”mette le cose in chiaro e fa discorsi particolari sull’Ucraina e rimbrotta chi non è d’accordo, dando dei “criminali” a chi sta provando in tutte le maniere a portare l’Europaunache sarebbe catastrofica. “La pace è vita e lo abbiamo detto fin dal primo momento, non mi interessa dire “avevamo ragione” anche se all’inizio tutti ci infangavano”, le parole di Matteoal Tempo. Frasi che sono anche giuste, ma bisogna sempre vedere qual è il prezzo da pagare per arrivare alla pace e se soprattutto gli ucraini vogliono che ci sia pace a condizioni che, allo stato attuale, favorirebbero solo ed esclusivamente la Russia che, per la posizione che ha assunto l’Europa sin dall’inizio e che ha attualmente, non collimano per niente.