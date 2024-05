L’agente di Di Lorenzo | Giovanni pensa che il suo ciclo a Napoli sia finito

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 31 maggio 2024) Mario Giuffredi, agente di Di, difensore e capitano del, torna sulla decisione del suo assistito di lasciare. Per, e quindi anche per il giocatore, la sostituzione contro il Lecce è una ripicca dopo la notizia diffusa dal Corriere dello Sport della decisione di Di. Calzona è quindi colpevole di essersi prestato “al gioco di qualcuno”, dice Giuffredi. Dinon è mai stato sostituito quest’anno Il botta e risposta tra Giuffredi e i giornalisti diffuso da TvPlay. «Dinon è mai stato sostituito quest’anno. Faccio io una domanda a voi. Come mai a tre minuti dalla fine della partita viene sostituito un giocatore, poi soprattutto il giorno dopo che il Corriere dello Sport aveva detto che Divoleva lasciare? Come mai questa situazione?» «O lo ha voluto Calzona o lo ha voluto qualcun altro…», la risposta.