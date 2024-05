L’Africa Orientale la natura prima di tutto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Africa wild, quella selvaggia per davvero, dove gli imperativi del creato animano il carosello della vita, tra cacciatori affamati e prede svelte. Ad est del continente si rincorrono animali e paesaggi agli antipodi, dalle aride praterie, alla foresta rigogliosa, e ancora laghi grandi come mari, canyon spettacolari che sprofondano in mondi ipogei, e il Kilimangiaro, imbiancato di neve all’equatore. Maè anche terra dolcissima, quella delle spiagge candide e dell’oceano color smeraldo, dove le maree seguono il ritmo della luna disegnando la costa con il saliscendi delle onde, simili a pennellate d’autore. Parti per il Kenya o per la Tanzania con la voglia di scoprirne la vera essenza, nel rispetto dellache ti circonda, e con occhi curiosi per le civiltà che le appartengono.