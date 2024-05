L’accusa del tribunale tedesco a Zverev | ha spinto e tentato di strangolare la propria compagna Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 31 maggio 2024) Oggi al via il ricorso di, tennistagià campione olimpico, contro le accuse di aggressione alla sua ragazza. Il tennista è già stato condannato al pagamento di una multa di 450 mila euro. Ovviamente lui nega ogni responsabilità. Oggi le prime dichiarazioni ina Berlino. Lo riporta ilavrebbedila sua exScrive il: Mentre il numero 4 del mondo gareggia al Roland Garros a Parigi, i suoi avvocati stanno combattendo il suo caso in, dopo che a ottobre gli era stato comminato una multa di 450.000 euro per il presunto tentativo diBrenda Patea, la sua allorae madre di sua figlia di tre anni, Mayla. La corte ha ascoltato dal pubblico ministero come, «dopo un’accesa discussione» in un appartamento di Berlino nel maggio 2020,avrebbePatea contro un muro e l’avrebbe strangolata con entrambe le mani.