L’Acchiappatalenti | le anticipazioni come funziona e il cast della quarta puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 31 maggio 2024): le) e ilQuesta sera, venerdì 31 maggio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda lade, il nuovo talent show condotto da Milly Carlucci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Cinque “acchiappatalenti” metteranno alla prova le loro capacità di talent scout, cercando di acchiappare il talento migliore e più affine alle proprie caratteristiche. Per farlo avranno a disposizione un martelletto simile a quello dei battitori d’asta, ma dovranno sbrigarsi perché per scegliere avranno a disposizione poco tempo, ovvero una veloce clip di presentazione e i primi 15 secondi dell’esibizione del talento.