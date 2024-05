L’Acchiappatalenti | la piccola Clarissa Guzzi in lacrime per non essere stata scelta conquista Ballando con le Stelle

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 31 maggio 2024) Milly Carlucci e- L'Acchiappatalenti Momento di commozione a, quando sul palco – è proprio il caso di dirlo – scende in pista unaballerina,. Nessuno dei talent scout decide di puntare su di lei, che però poi si rivelaun vero talento. Emozionata e soprattutto delusa, la bambina scoppia a piangere quando Milly Carlucci le comunica che parteciperà acon le. “Ho visto la faccia diquando nessuno l’aveva, lei è rimasta malissimo… Quasi piangendo è andata a fare il numero. Con quella forza vai perché tu sei una vincitrice nella vita, sei bravissima” la rincuora Wanda Nara, mentre il pubblico fischia Francesco Paolantoni e Sabrina Salerno, gli unici acchiappatalenti in cerca di concorrenti per la finale della prossima settimana e che quindi avrebbero potuto sceglierla.