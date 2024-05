L’abbraccio di Salvini a Trump dopo la condanna | Perseguitato dai giudici Usa anche qui in Italia la sinistra usa questi mezzi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il processo su Stormy Daniels sarà pure culminato con unasu tutta la linea (34 reati confermati su 34), ma all’ex presidente Usa Donaldresta almeno una consolazione: Matteoè dalla sua parte. Il leader della Lega si è infatti concesso una pausa dai temini ed europei della battente campagna elettorale per inviare via X un messaggio di calorosissimo supporto al tycoon d’oltreoceano: «Solidarietà e pieno sostegno a @realDonald. Vittima di una persecuzione giudiziaria e di un processo di natura politica», scrive il leader della Lega in inglese. E dunque, l’ardito parallelo transatlantico: «Inabbiamo tristemente familiarità con l’utilizzo del sistema giudiziario come arma da parte della. Per anni si è tentato di eliminare gli oppositori politici conlegali.