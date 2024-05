La volontaria Dianella sempre in pista col marito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Quando si comincia un cammino da volontari Lilt, si resta volontari pere la passione coinvolge familiari e collaboratori aziendali. È la storia diSchiro (nella foto), che si occupa di Formula Uno per Lilt dal 1980, perché ilè uno dei quattro fondatori della marcia benefica, Elio Gagna (insieme a Romano Peraboni, Felice Fossati e Carlo Rivolta) avendo perso degli amici per una malattia oncologica. Tramite conoscenti sono venuti in contatto con la direzione dell’autodromo, a cui hanno chiesto di poter organizzare la prima marcia per la Lega italiana lotta ai tumori. Porte aperte per il primo anno e per quelli successivi, in cui i 5 volontari decisero di proseguire nel sostegno alla Lega tumori. Oggi i volontari sono oltre 150.