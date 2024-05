Fonte : fanpage di 31 mag 2024

Sorpresa per Alberto Matano durante l'ultima puntata de La Vita in Diretta, in onda venerdì 31 maggio su Rai1. "Dobbiamo fare una cosa insieme", ha replicato il conduttore.

La Vita in Diretta Alberto Matano e la sorpresa di Mara Venier | “Vacanze brevi faremo una cosa insieme”