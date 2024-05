La Virtus piega Venezia e vola in finale ancora con Milano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 – Lasarà. La formazione di Luca Banchi trionfa al Taliercio, imponendosi super 79-96 e chiudendo la serie con la serie 3-1 e raggiungendo nella finalissima l’Armani che ieri aveva chiuso 3-0 il conto con Brescia. Giovedì 6 gara 1 alla Segafredo Arena, di fronte al pubblico bianconero. Unacuore, grinta e determinazione che vince con grandissimo merito in una sera in cui oltre Lundberg, manca Mickey e i bianconeri perdono presto anche Zizic dopo l’infortunio subito nella seconda frazione di gioco. Una prestazione volitiva, con un Toko Shengelia straordinario e un Belinelli che nonostante le condizioni non ottimali segna a raffica, con Abass eccellente per il suo contributo, ma in generale per la prestazione ottima di tutta la squadra.