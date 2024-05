La tendenza dell’estate li vuole scenografici dai volumi importanti e ultra femminili

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 31 maggio 2024) Niente a che vedere con i modelli minimali in bianco o nero che andavano di moda lo scorso anno. In fatto di top monospalla estate 2024 lasembra andare nella direzione opposta. E cioè verso un mood scenografico efemminile che colpisce dritto al cuore. I top asimmetrici più cool puntano infatti sue decorazioni materiche. Come Grandi fiori applicati di tessuto, maxi balze, lunghe ruches e panneggi ad arte. Il tutto pervaso da un’evidente atmosfera romantica che sfocia anche in tonalità mai aggressive e, a volte, a anche in delicate stampe come fiori e quadretti Vichy. In questo modo si ottiene l’equilibrio perfetto tra un ideale femminile romantico e la sensualità del lasciare scoperta una spalla.