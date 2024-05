La stilista lancia un esclusivo shop sul lago con il luxury retailer E festeggia con l' elegantissima Kasia Smutniak

Leggi tutta la notizia su iodonna

Energia contagiosa, personalità spiccata, stile inconfondibile. La designer Isabel Marant, con le sue creazioni boho chic, non ha bisogno di presentazioni. Un marchio di successo il suo, fedele a un'estetica precisa: la stessa che approda, per la prima volta, a Como, grazie a Tessabit. Un'esclusiva boutique pop-up a Bellagio, vista, celebrata con un party il 30 maggio a base di star e agli amici italiani del brand. Ghali, Greta Ferro.