La sparata della Cbs | Piano Usa per mandare 500 migranti sudamericani in Italia Palazzo Chigi smentisce

(Di venerdì 31 maggio 2024) È di fatto una fake news l’indiscrezione rilanciata dall’emittente Usa Cbs secondo cui l’si appresterebbe ad accettare l’arrivo di circa 500ricollocati nel nostro Paese dagli Usa. A smentire il retroscena sono stati siasia il Viminale, chiarendo che non vi è alcun assenso di Roma in questo senso e che non c’è alcuna possibilità che ci sia. Il Viminale: “L’non darebbe mai l’assenso alla ricollocazione di centinaia di persone” “L’non darebbe mai un assenso alla ricollocazione di centinaia di persone sul proprio territorio nazionale in considerazione dei già notevolissimi sforzi sostenuti sul fronte dell’accoglienza di”, ha spiegato una fonte del Viminale all’agenzia di stampa Adnkronos.