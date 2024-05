La sfida a Comano Mappa di idee e progetti Riflettori sulla montagna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Una competizione elettorale, quella di, che fino all’ultimo sembrava dover replicare il precedente del 2014 con una sola lista di candidati, allora guidati dall’ex sindaco Cesare Leri. Invece, a pochi minuti dalla scadenza per la presentazione delle candidature, l’11 maggio scorso are la lista ’Insieme per’ del sindaco uscente Antonio Maffei è intervenuta la lista di centro destra di Fabrizio Grigolini, noto medico di Carrara in pensione. Con 9 candidati, anziché gli 11 consentiti, tutti dalla zona di costa, la lista ’Territorio e Rinnovamento’ si è assicurata la presenza in consiglio comunale: anche in caso di sconfitta, tre consiglieri entrerebbero in minoranza sottraendo altrettanti posti agli avversari. I nomi: Andrea Filippini, Pierluigi Francesco Guatteri, Alessandro Marchi, Carolina Marselli, Mario Musetti, Daniele Verdigi, Anna Maria Verdini, Vittorio Tenerani.