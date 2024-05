La scommessa dell’Università Studenti in crescita e nuovi corsi via alla campagna di iscrizioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Glie le studentesse ci mettono la faccia nelladell’ateneo di Macerata che presenta una nuova offerta. "Prenderà il via – ha detto il rettore John McCourt – il corso di laurea triennale in Economia e marketing per la sostenibilità e sarà lanciata la laurea magistrale interdipartimentale in Archeologia e sviluppo dei territori". Si parte da alcuni dati positivi sottolineati dal rettore nella conferenza stampa. "Lo scorso anno – ha detto – abbiamo registrato un aumento del 7% di immatricolazioni, ciò testimonia la credibilità dell’ateneo". Si avvicina il momento della scelta ed ecco che l’università ha dato il via"Your Time Your Place". "Adesso i giovani sceglieranno il loro futuro e a Macerata potranno realizzarlo essendo una città universitaria, viva, capace di offrire l’opportunità di maturare esperienze all’estero, un luogo come punto di arrivo con una porta che dà sul mondo".