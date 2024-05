La ’Ruggine’ alla Factory

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Materia, colore, pieghe in cui si insinuano vuoti e proiezioni esistenziali. Prende il nome da una delle sue ultime serie la mostra della fotografa Rosanna Zoppi, che sarà inaugurata domani, sabato 1° giugno alle 18 nelladi via Fiasella 94 a Sarzana, e rimarrà visitabile fino all’8 giugno con orario 18-20. "S’intitola ‘Ruggine’: un processo che buca, fora, crea dei varchi e lascia che lo sguardo vada oltre la trasformazione del processo. Io vivo lo scorrere del tempo e penso che la vita sia tutta alchimia, che trasformava la materia in oro. Ogni cosa è in divenire e anche in questa mia fotografia trovo l’essenza del mio essere. La ruggine è come un velo che si pone sulla materia, tanto quando sulla nostra vita e sul nostro animo".