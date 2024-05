La Roma di De Rossi e Ghisolfi parola d’ordine ridimensionare Ma come non era tutta colpa di Mourinho?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2024) Laconclude oggi la sua stagione con la vincente amichevole australiana contro il Milan, una passerella molto utile sotto il profilo commerciale ma priva di senso calcistico. E’ tempo di bilanci per la società capitolina, e molti nodi stanno venendo al pettine. La stagione è stata segnata dal controverso esonero di Josè, a cui il club giallorosso ha dato il benservito dopo due anni di grandi successi e nel bel mezzo di una terza stagione ancorada giocare (era il 17 gennaio). Tra l’altro l’esonero è costato 9 milioni di euro alle casse della società. Ma analizziamo l’aspetto sportivo. Dopo i due sesti posti consecutivi conquistati in campionato,alla 20ª giornata di serie A il giorno dell’esonero era 9° in classifica a soli 5 punti dal quarto posto con 29 punti grazie a 8 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte.