La Roma cala la cinquina | Milan sconfitto 5-2 a Perth

(Di venerdì 31 maggio 2024) La stagione disi conclude con una sgambata amichevole in Australia. Ai giallorossi vincono 5-2 e battono i rossoneri, allenati per l’occasione da Daniele Bonera, in una partita con difese allegre e anche diverse belle giocate. I giallorossi hanno preso in mano il gioco sin dai primi minuti di partita e sono stati più concreti e cinici sotto porta. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS PRIMO TEMPO – Inizio di partita soporifero e ritmi molto bassi senza particolari sussulti. La partita si sblocca al minuto ventisette quando Tommaso Baldanzi lascia partire un sinistro che non sembra irresistibile ma tanto basta per battere uno Sportiello disattento. Ilcomunque reagisce e, prima della fine del primo tempo, confeziona un gol meraviglioso: cross di Adli dalla destra e Theo Hernandez si coordina al volo di sinistro e fa partire un missile terra aria che finisce diritto all’angolino della porta difesa da Svilar.