La rivoluzione elettrica di Jeep | ecco la nuova Wagoneer S

(Di venerdì 31 maggio 2024)lancia il suo guanto di sfida nel mondo dei SUV con laS, un capolavoro 100% elettrico che promette di far tremare la concorrenza. Dimenticate tutto ciò che sapevate sui SUV: il futuro è qui, eè pronta a guidarlo. Una bestia con cuore elettrico Immagina un SUV che ti porta da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi. Non è un sogno, è laS! Con i suoi 600 cavalli di potenza e una coppia immediata di 800 Nm, questo gioiello ti dà una spinta da brivido. E non è tutto: con una singola carica, puoi percorrere oltre 600 km.il futuro dell’avventura off-road, senza una goccia di benzina. LaS è equipaggiata con la trazione integrale 4xe e il sistema Selec-Terrain di, che ti offre cinque modalità di guida: Auto, Sport, Eco, Snow e Sand.