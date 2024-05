La rivolta che ha cambiato l’isola

Leggi tutta la notizia su cms.ilmanifesto

(Di venerdì 31 maggio 2024) «Vado per strade trafficate, vicino dove il Tamigi trafficato scorre e annoto in ogni volto incontrato segni di debolezza, segni di dolore». Vagabondando per le strade di Londra, William Blake Lache hail manifesto. .