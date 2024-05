Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 31 maggio 2024) 2024-05-30 14:05:09 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Ilha annunciato che la Redhato unadi minoranza nele diventerà sponsor della maglia dalla prossima stagione. Tuttavia, ildel, il logo dele ildi Elland Road non saranno interessati dall’accordo, a differenza di quelli dell’RB Leipzig in Germania, del RedSalisburgo in Austria e dei New York Reds della MLS. “L’aggiunta della Redè una pietra miliare storica che consentirà ulteriormente aldi raggiungere il suo pieno potenziale competitivo”, ha affermato il presidente delParaag Marathe. “Sono entusiasta che la Redsi unisca a noi per costruire un futuro luminoso per ile condivida il nostro profondo rispetto per questodavvero speciale”.