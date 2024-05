La reazione di Trump alla condanna | È un processo truccato orchestrato da Biden Poi annuncia il ricorso

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il, il giudice corrotto, lo zampino di Joe. C’è tutto il repertorio nella conferenza di Donalddall’omonima Tower di New York, in una conferenza stampa in cui l’ex inquilino della Casa Bianca, e attuale candidato repubblicano alle elezioni di novembre, reagisce al verdetto della giuria popolare che l’ha dichiarato colpevole nel caso Stormy Daniels. Eche farà appello. Attacca ile poi parla di immigrazione illegale, per poi tornare sulla vicenda nel tribunale e ringraziare i suoi sostenitori, che dopo la sentenza hanno contribuitosua campagna con quasi 35 milioni di dollari. Sulla vicenda della ex pornostar che ha dichiarato di aver ricevuto dei soldi dallo staff diper tacere sulla loro relazione, l’ex presidente ripete: «È un accordo di divulgazione normalissimo, totalmente legale, non sono soldi in nero».