La rassegna Un Consiglio Musicale termina con l’elettronica di Lele Synth

(Di venerdì 31 maggio 2024) Arezzo, 31 maggio 2024 – Una performance sonora nel chiostro del Palazzo dei Priori tra suggestioni ambientali, perlustrazioni uditive e suoni cinematografici. Alle 21 di giovedì 6 giugno è in programma l’ultimo concerto della“Un” che permetterà di vivere una serata dedicata alla musica elettronica con il manipolatore e ricercatore sonoro, nome d’arte dell’aretino Gabriele Mercatelli, che utilizzerà diverse strumentazioni sintetico-digitali per dar vita a suoni inediti e originali. L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, farà affidamento su uno scenario dal raro fascino tra le mura del palazzo comunale e sotto le stelle, fornendo un’ulteriore occasione per la divulgazione della musica nelle sue diverse forme attraverso le capacità e la creatività di artisti locali.