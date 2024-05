La protesta | Il campetto che si inaugura oggi è in memoria di Pierelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) In merito all’apertura (alle 16,30) della nuova area giochi oltre il monumento a Raffaello, e più nello specifico limitatamente alda calcetto, ci giunge una nota di alcuni amici e famigliari di Ivan, urbinate prematuramente scomparso nel 2018: "Desideriamo portare la cittadinanza a conoscenza del fatto che il campo da calcetto è stato ideato, proposto e per metà finanziato, ben sei anni fa, da familiari e amici di Ivan, per dedicarlo alla sua. L’apertura è stata organizzata improvvisamente, senza l’apposizione della targa in ricordo di Ivan, senza una cerimonia e quindi senza fare alcuna menzione di tale ragione commemorativa, come ripetutamente promesso negli anni. Noi amici e familiari non siamo stati in alcun modo coinvolti, né avvisati.