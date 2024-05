La Promessa anticipazioni 3 giugno | Salvador non può farsi operare

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 31 maggio 2024) Laaveva ricevuto una speranza di poter riacquistare la vista, ma purtroppo scopre che c’è un enorme problema. Questo e tanto altro nel lungo appuntamento di lunedì! La: ancora tensioni per la faccenda di Martina Margarita non può tollerare l’ingerenza di Cruz e Lorenzo nelle vicende familiari sue, di Martina e di Fernando, perciò chiede ai due cognati di starsene zitti. Tuttavia non serve a nulla, perché la moglie di Alonso e il marito di Eugenia rispondono (ancora una volta) che la giovane de Lujàn può contare su di loro. I genitori non vogliono “perderla” e vogliono che sposi Antonio. Ecco perchénon vuole operarsi. Feliciano fa la spia con Petra, screenshot de @la(Foto da Facebook)Nel primo caso, il problema sono i soldi: il giovane l’ha saputo da Abel.