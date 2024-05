Fonte : iodonna di 31 mag 2024

«Lo dedico a mio padre» iO Donna. The chairperson of the Mondadori Group Marina Berlusconi taking part in the Shareholders’ Meeting. Silvio Berlusconi, trent’anni di storia politica italiana X Marina Berlusconi (e le altre donne) Cavaliere del Lavoro Il Presidente Sergio Mattarella ha insignito del titolo l’imprenditrice e con lei altri 24 importanti personaggi che si sono distinti nella propria attività industriale.

La primogenita del fondatore di Forza Italia presidentessa di Fininvest e del gruppo Mondadori Editore ha ricevuto il titolo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella