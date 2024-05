La prima campionessa Nordamericana

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 31 maggio 2024) Incomincio col dire che non sono proprio entusiasta dell’introduzione di un titolo secondario, preferisco che 20 ragazze combattano per il titolo principale piuttosto che una quindicina per quello secondario con le solite 3-4 che girano attorno a quello vero. Direte che così molte wrestler potrebbero passare l’intera carriera senza mai aver vinto un alloro, vero ed è giusto così, non tutti per quel che mi riguarda possono ambire a una cintura, essere campioni dovrebbe essere qualcosa di speciale e raro, inoltre per tenere a galla certe atlete esistono storyline secondarie, nelle quali la penna di Shawn Michaels non delude, anzi è proprio un punto di forza dello show che gestisce. A rendermi pessimista è anche la gestione che hanno avuto i titoli di coppia nel Main Roster e il titolo TBS in AEW, ma bisogna dar atto a NXT che raramente fa buchi nell’acqua quando si parla di divisione femminile, perciò fidiamoci di HBK e analizziamo le possibilità di vincere e cosa possono offrire le 6 qualificate per il Ladder match, che tra una settimana incoronerà laNXT Women’s North American Champion: Sol Ruca: l’assoluta favorita del ladder match, sarebbe l’ideale per essere ladetentrice del titolo Nordamericano, amata dal pubblico e piacevole da guardare sul quadrato, complice anche una delle finisher visivamente più d’impatto nell’intero panorama del Pro Wrestling, la Sol Snatcher.