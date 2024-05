La politica rovesciata da Menchino | Ma io non mi candido tranquilli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) "Vota". A pochi giorni dalle elezioni amministrative ed europee, in città sono comparsi manifesti elettorali in cui troneggia il volto di Domenico Neri che invita i cittadini a "rovesciare" la. Quindisi è candidato? "Niente affatto, è l’ultima cosa a cui penso – sorride – i politici aretini possono stare". Sì, quelli apparsi in città sono cartelloni falsi, sapientemente realizzati daa "10 settembre 1923", uno dei gruppi della curva Minghelli. Un gesto goliardico, un’occasione in più per ricordare la prodezza di quella che è stata la bandiera dell’Arezzo, il simbolo di una città, il capitano. Sua lache salvò il campionato del 1985, realizzata proprio il 9 giugno di 39 anni fa. "Il gruppo di ultras mi ricorda sempre con affetto; un affetto che contraccambio, fa sempre piacere essere ricordato" continua