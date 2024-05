La pasticceria nascosta tra le montagne del Cilento dove si preparano macaron sorprendenti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 31 maggio 2024) Montesano sulla Marcellana, 6.400 abitanti in provincia di Salerno, è il comune più orientale della Campania, posto com’è nell’Appennino Lucano, sulla catena della Maddalena. Un comune vasto, come spesso capita da queste parti, con un territorio articolato su valli, monti ed altopiani. Nella zona a valle, che delimita il Vallo di Diano, c’è la frazione Montesano Scalo, che ospita da più di tre lustri l’insegna di un grandissimo pasticcere. Uno come Giuseppe Manilia ti aspetteresti di trovarlo in una delle grandi pasticcerie di Parigi. E invece il suo atelier, perché di questo si tratta, si trova in un piccolo paese delè difficile capitare per caso. Chi è Giuseppe Manilia Schivo e riservato, Giuseppe Manilia è un maestro, oggi membro di Apei, Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana.