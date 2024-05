La partita dei rimborsi | Beni mobili in stallo 5mila euro sono pochi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) C’è chi ha messo mano ai suoi risparmi, chi ha anticipato le spese, chi è intervenuto alla bene e meglio per poter almeno tornare a vivere a casa e c’è chi invece la propria abitazione continua ad averla inagibile. Il tema dei risarcimenti ai privati è essenziale, tanto più ora, visto che a un anno di distanza dalla tragedia si è ancora – quasi – fermi al palo. Il punto della situazione è stato tracciato dal sindaco Enzo Lattuca: "Per il momento il sistema Sfinge messo a punto dal Governo ha visto l’arrivo 190 pratiche cesenati. Di queste 152relative a famiglie e 38 a imprese. Il numero è in aumento, segno che i periti stanno progressivamente portando a termine gli incarichi. Delle 190 pratiche, 45state ritritate, evidentemente per correggere imprecisioni, un numero significativo.