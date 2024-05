Fonte : quotidiano di 31 mag 2024

Nasce da qui la proposta di legge per tutelare la privacy dei bambini, recentemente arrivata all’approvazione della Camera che ha per titolo “Disposizioni in materia di diritto all’immagine dei minorenni”, che non vuole vietare ma regolamentare, e limitare, la diffusione delle immagini dei più piccoli.

La parola del giorno | Sharenting