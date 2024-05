La Pantera fa la spesa alla bottega di Catania

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sembra essere illa "quale la Lucchese potrebbe rivolgersi per avere in prestito almeno due-tre giocatori che, magari, non rientrano nei piani futuri del club siciliano, specialmente se nell’isola dovesse arrivare Faggiano come "dg". Abbiamo già scritto che uno di questi potrebbe essere l’attaccante esterno Peralta, già contattato lo scorso anno; mentre, per il centrocampo, si pensa al ventiquattrenne cagliaritano Ladinetti, ex Olbia (sua migliore stagione) e Pontedera che, quest’anno, ha giocato nel Taranto. Ma, prima di pensare a come muoversi sul mercato e in attesa di capire se sarà ingaggiato un nuovo direttore sportivo (sembra siano in crescita le quotazioni di Francesco Micciola che dopo tre anni ha deciso di lasciare l’Ancona), la priorità riguarda i rinnovi dei contratti a Tumbarello e a Benassai, due "pedine" di grande affidabilità per la categoria, che il presidente Bulgarella farà di tutto per trattenere.