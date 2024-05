La ‘nuova’ biblioteca Open space e area ristoro Il punto sugli interventi nei locali della Tebaldi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sopralluogo ieri da parte del sindaco Alan Fabbri e dell’assessore al Patrimonio Angela Travagli nei nuoviDinodi via Ferrariola, in zona San Giorgio, al centro deglidi riqualificazione, avviati lo scorso febbraio per la messa in sicurezza e ampliamento dei servizi. I lavori sono terminati e prossimamente si procederà con l’installazione degli arredi, per aprire indicativamente gli spazi a settembre. L’ampliamento e la sistemazioneè di fatto una risposta concreta al desiderio di tanti cittadini di poter avere a disposizione nuovi spazi pubblici. Ilimitrofi alla, parte del patrimonio comunale, sono stati integrati grazie al piano di rifunzionalizzazione degli edifici comunali avviato dall’assessorato al Patrimonio.