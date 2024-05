La novità annunciata Il beach stadium fisso tutto l’anno Salemi | Saremo i primi in Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ilmontatoe non solo nei mesi estivi. Il progetto, idea da tempo, diventa adesso un fatto concreto come annunciato ieri mattina in conferenza stampa sia dal club manager del ViareggioSoccer Stefano Santini sia dall’assessore allo sport del Comune di Viareggio Rodolfo. "Intanto siamo contenti di come è risbocciato il nostro “Matteo Valenti“, in una versione un po’ diversa rispetto al passato – commenta “il padrone di casa“ Santini – adesso è ancora più bello, con questo ampio nuovo palco tribuna vip dietro alla porta lato monte. Ci sono mille e cento posti a sedere in tribuna. Inoltre abbiamo eliminato tanta cartellonistica, avendo messo un maxi-schermo centrale che rimarràin ogni evento e sul quale gireranno a rotazione tutti i nostri sponsor, sia nazionali sia locali, che ringraziamo per il supporto e per la fiducia.