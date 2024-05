La Nato accelera sull’Ucraina Armi e adesione sul tavolo di Praga

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sono due i temi che sono stati presenti, ufficialmente ed ufficiosamente, nella ministeriale Esteri: il modus con cui utilizzare leoccidentali in Ucraina (accanto al suo ingresso nell’alleanza) e le possibili ritorsioni di Mosca. Sul primo punto il dado sembra ormai tratto, come ammesso apertamente dal segretario di Stato americano, Anthony Blinken, secondo cui dalla Casa Bianca c’è già a luce verde per usare lesu suolo russo. Sul secondo spicca l’intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo i casi Ariston e Unicredit. QuiKyiv da tempo ha chiesto a Washington di usare leanche contro le forze russe che si stanno ammassando sul lato russo del confine e il presidente Biden ha detto sì. L’assicurazione da parte di Blinken punta a fare chiarezza su un tema che era stato sollevato nei giorni scorsi dal segretario generale della, Jens Stoltenberg: “Il nostro sostegno all’Ucraina in questi oltre due anni, è stato quello di adattarci e modificarci, se necessario, per far fronte a ciò che sta realmente accadendo sul campo di battaglia, per garantire che l’Ucraina abbia ciò di cui ha bisogno, quando ne ha bisogno, in modo deliberato ed efficace”, ha spiegato il segretario di Stato americano.