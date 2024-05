La moglie a Gaza e i diversi modi di essere prigionieri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Per Piper ambientarsi aè difficile. Le circostanze del suo soggiorno sono difficili: si è recata li con il marito Vivian, delegato svizzero del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR). Lui ha una missione da svolgere aiutando le persone nelle prigioni di, che lo tiene impegnato tutto il giorno. Piper, invece, non ha niente da fare, passa la maggior parte del suo tempo da sola e ben presto inizia a sentirsi inutile, in un contesto in cui non ha un ruolo se non quello de “la” del delegato. È questo il titolo del romanzo di Anne-Sophie Subilia, autrice svizzero-belga che con “L’Épouse” (“La”, tradotto da Carlotta Bernardoni-Jaquinta e pubblicato in Italia lo scorso ottobre da Capelli Editore) ha vinto il Premio svizzero di letteratura 2023.