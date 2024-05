Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 31 maggio 2024) In un’escalation preoccupante delle tensioni internazionali, Dmitri Suslov, vicedirettore dei programmi di ricerca del Centro di studi europei e internazionali presso la Scuola superiore di Economia di Mosca, ha proposto una mossa shock: una esplosione nucleare dimostrativa per fermare l’ulteriore coinvolgimento dell’Occidente nella guerra in Ucraina. Questa dichiarazione, pubblicata sulla testata Profil, rappresenta un segnale allarmante di quanto la situazione stia degenerando. Suslov, una figura influente e strettamente legata alla leadership del Cremlino, ha lanciato un avvertimento chiaro: se la Russia non intraprenderà azioni drastiche, una guerra “non fredda” tra Russia e Nato diventerà inevitabile, arrivando sicuramente al livello nucleare.