La mia pagina da 16 milioni di follower penalizzata dalle false segnalazioni di violazione di copyright

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 31 maggio 2024) Quella che stiamo per raccontare è una vicenda molto delicata e che affronteremo – per il momento – solamente dal punto di vista delle responsabilità di Facebook. Parliamo di come ledidelsulle piattaforme di Meta abbiano penalizzato pagine con migliaia (in alcuni casi) di. E l’azienda di Mark Zuckerberg appare impotente (ma sarebbe meglio dire “disinteressata”) alle criticità del sistema automatizzato che (non) controlla queste richieste di rimozione di contenuti per presunto mancato rispetto della tutela del diritto d’autore. LEGGI ANCHE > Tutti i problemi di Meta nella gestione delledidelUn nostro lettore ci ha contattato per raccontarci quel che gli sta accadendo da qualche settimana, quando una delle pagine che gestisce (nel tempo libero, essendo occupato in altro) è finita nel mirino di questo “gioco perverso” fatto diMeta.