La lezione di Barachini | Originalità contro l’AI

(Di venerdì 31 maggio 2024) La terza edizione del Festival del Giornalismo di Siena si è aperta ieri nella sede della Contrada della Lupa. Con il primo indal titolo ’Raccontare i conflitti tra informazione, fake news e propaganda’, dedicato alle situazioni in Afghanistan, Ucraina e Palestina. Relatrici, figure simbolo del giornalismo di guerra, come Lucia Goracci e Angela Caponnetto, inviate della Rai che hanno raccontato drammi e le tragedie in Paesi dilaniati da sanguinosi conflitti. Molto significative le considerazioni fatte su chi è dentro la guerra, ma soprattutto su chi la vive da ’spettatore’ e si affida ai media per potersi affacciare su zone dove sangue e violenza sono all’ordine del giorno. Tra gli intervenuti anche Sara Lucaroni, giornalista freelance che ha raccontato, la sua esperienza in Iran, altro paese martoriato da decenni.